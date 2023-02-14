Журналист Херш: подрыв США «Северных потоков» является невообразимой глупостью

Журналист Херш: США «выстрелили себе в ногу», взорвав «Северные потоки» Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd заявил, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав газотранспортную систему «Северный поток».

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причин. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно», - сообщил журналист.

Херш заметил, что «в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости».

По его словам, без российского газа европейцы ищут альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай.

Кроме того, в свом интервью Сеймур Херш предположил, Байден заинтересован в конфликте на Украине.

«…Байден сделал большую ставку на то, чтобы показать русским... что мы можем противостоять России», - пояснил журналист.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

«В июне прошлого года водолазы ВМС США заложили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов «Северного потока», – написал он в статье.

Херш подчеркнул, что Байден принял решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.

Ранее, 27 января 2023 года, замгоссекретаря США Нуланд признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопровод.