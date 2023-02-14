Флорист Тайлер посоветовала мужчинам выбрать букет на День всех влюбленных по характеру девушки Фото: Мария ЛЕНЦ

Флорист Ксана Тайлер дала россиянам советы, как правильно выбрать букет на День всех влюбленных.

По мнению специалиста, проще всего ориентироваться в выборе цветов на характер той, кому они предназначены. Об этом пишет РИАМО.

Так, например, если у адресата букета строгий характер, то стоит выбирать цветы в темных тонах. А представительницам прекрасного пола с более мягкими чертами характера подойдут цветы в нежных тонах и более "воздушные" цветы, такие как пионы или тюльпаны.

Тайлет уточняет, что цены на букеты поднимаются в праздничные дни, но обычно несильно. Но если хочется сэкономить, то можно заказать букет онлайн заранее на указанные дату и время. Также специалист напомнила, что в букете для украшения можно использовать практически все: эвкалипт, сухоцветы, хлопок, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, различные надписи и фигурки на палочках и прочее.

Ранее ОТР писал, что, согласно соцопросам, День святого Валентина в нашей стране теряет популярность. За последние 15 лет его стали отмечать вчетверо меньше россиян. Так, в 2022 году почти 80% респондентов заявили, что праздновать День влюблённых не собираются.

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