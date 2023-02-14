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НовостиОбщество13 февраля 2023 21:54

Флорист Тайлер посоветовала мужчинам выбрать букет на День всех влюбленных по характеру девушки

Цены на букеты поднимаются в праздничные дни, но обычно несильно
София ГОНЧАРОВА
Флорист Тайлер посоветовала мужчинам выбрать букет на День всех влюбленных по характеру девушки

Флорист Тайлер посоветовала мужчинам выбрать букет на День всех влюбленных по характеру девушки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Флорист Ксана Тайлер дала россиянам советы, как правильно выбрать букет на День всех влюбленных.

По мнению специалиста, проще всего ориентироваться в выборе цветов на характер той, кому они предназначены. Об этом пишет РИАМО.

Так, например, если у адресата букета строгий характер, то стоит выбирать цветы в темных тонах. А представительницам прекрасного пола с более мягкими чертами характера подойдут цветы в нежных тонах и более "воздушные" цветы, такие как пионы или тюльпаны.

Тайлет уточняет, что цены на букеты поднимаются в праздничные дни, но обычно несильно. Но если хочется сэкономить, то можно заказать букет онлайн заранее на указанные дату и время. Также специалист напомнила, что в букете для украшения можно использовать практически все: эвкалипт, сухоцветы, хлопок, ягоды, конфеты, мягкие игрушки, различные надписи и фигурки на палочках и прочее.

Ранее ОТР писал, что, согласно соцопросам, День святого Валентина в нашей стране теряет популярность. За последние 15 лет его стали отмечать вчетверо меньше россиян. Так, в 2022 году почти 80% респондентов заявили, что праздновать День влюблённых не собираются.

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