Экономист Григорьев считает, что у биткоина нет особого потенциала для роста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что в настоящий момент у биткоина нет особого потенциала для роста.

Данный актив эксперт считает специфичным, поскольку у него нет фундаментальной стоимости. Поэтому такой высокий курс биткоина и других криптовалют возможен только в двух случаях, считает Григорьев. Об этом пишет Lenta.ru.

- Первое - если туда опять отправятся свободные деньги инвесторов, как это было несколько лет назад, когда биткоин поднимался до 60 тысяч. Инвесторы просто, что называется, нагреют рынок. Деньги просто уходят с рынка валютного, фондового, кредитного - переходят на рынок криптовалют, - пояснил экономист.

При этом он поделился предположением, что курс биткоина до 500 тысяч долларов все равно не дотянется.

Что касается второй ситуации, то, по мнению экономиста, рост стоимости криптовалюты в теории возможен в случае полной разбалансировки мировой финансовой системы.

Ранее ФАН сообщал, что экономист Михаил Беляев допускал рост стоимости биткоина может увеличиться до 30 тысяч долларов. Такое предположение эксперт сделал после скачка цены криптовалюты выше 23 тысячи долларов.

Тем временем финансовый аналитик Владислав Антонов выразил мнение, что на фоне нестабильности мировой экономики и геополитического обострения российская валюта остаётся самым безопасным инструментом для хранения и приумножения средств. Токсичные валюты, включая доллары и евро, несут существенные риски оказаться без денег, уточняет RT.

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