Психолог Раков посоветовал одиноким людям в День всех влюбленных расслабиться Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог Павел Раков дал россиянам без пары советы накануне Дня всех влюбленных. который празднуется 14 февраля.

Эксперт рекомендует сменить установку, сохранять позитив и расслабиться. Об этом пишет Газета.Ru.

- Скажите себе, что все эти валентинки и розовые шарики не угнетают вас, а вдохновляют. Чем больше вы будете окружать себя позитивными визуализациями вашего будущего романа, тем быстрее этот роман случится, - объяснил одиноким гражданам психолог

Также он напомнил, что, когда у человека "есть предвкушение влюбленности, то он становитесь магнитом для отношений". Раков отметил, что 14 февраля - всего лишь дата. Если вы в этот праздник одиноки, не все потеряно, убежден он.

Накануне телеканал "360" рассказывал, как 14 февраля празднуют в разных странах мира. Так, например, в Японии в этот день свои чувства выражают только женщины. Они дарят возлюбленным шоколад. А в Перу на середину февраля выпадает традиционный 15-дневный карнавал. Поэтому в День влюбленных принято жениться и дарить друг другу орхидеи.

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