Сноуден объяснил, для чего США используют панику вокруг сбитых воздушных объектов Фото: REUTERS

Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока».

Сноуден отметил, что ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами.

«...это не инопланетяне», - заявил экс-сотрудник спецслужб в соцсети Twitter.

Сноуден подчеркнул, что «это всего лишь старая искусственно вызванная паника,... гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля «Северный поток»)».

Как писал сайт KP.RU, Кирби сообщил, что Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена НЛО после инцидентов на севере страны и в Канаде.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

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