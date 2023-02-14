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НовостиПолитика13 февраля 2023 23:44

Сноуден объяснил, для чего США используют панику вокруг сбитых воздушных объектов

Сноуден заявил, что США паникой вокруг воздушных объектов отвлекают внимание от подрыва «Северного потока»
Сергей ГАПЧУК
Сноуден объяснил, для чего США используют панику вокруг сбитых воздушных объектов

Сноуден объяснил, для чего США используют панику вокруг сбитых воздушных объектов

Фото: REUTERS

Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока».

Сноуден отметил, что ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами.

«...это не инопланетяне», - заявил экс-сотрудник спецслужб в соцсети Twitter.

Сноуден подчеркнул, что «это всего лишь старая искусственно вызванная паника,... гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля «Северный поток»)».

Как писал сайт KP.RU, Кирби сообщил, что Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена НЛО после инцидентов на севере страны и в Канаде.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, перехваченных над Аляской, Канадой и озером Гурон.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

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