Постпред России Небензя назвал "Минские соглашения" примером провала превентивной деятельности ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что "Минские соглашения" стали примером провала превентивной деятельности ООН.

- Мы слышали недавние заявления Зеленского, Меркель, Олланда, Порошенко, которые ... проговорились, сознались, что "Минские соглашения" были обманом для того, чтобы выиграть время для Украины. ... "Минские соглашения" - это пример провала превентивной деятельности ООН, - поделился мнением с RT дипломат.

Свою позицию постпред РФ объяснил тем, что если бы все пункты документа исполнялись, то "не случилось бы того, что сейчас происходит".

Ранее "Пятый канал" писал о том, что западные страны сорвали "Минские соглашения", чтобы подготовить Украину к гибридной войне против России. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, конкретные примеры доказывают, что срыв был совместной задачей Украины и Запада.

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