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НовостиПолитика13 февраля 2023 23:53

Постпред России Небензя назвал "Минские соглашения" примером провала превентивной деятельности ООН

Если бы все пункты договора исполнялись, то "не случилось бы того, что сейчас происходит", убежден дипломат
София ГОНЧАРОВА
Постпред России Небензя назвал "Минские соглашения" примером провала превентивной деятельности ООН

Постпред России Небензя назвал "Минские соглашения" примером провала превентивной деятельности ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что "Минские соглашения" стали примером провала превентивной деятельности ООН.

- Мы слышали недавние заявления Зеленского, Меркель, Олланда, Порошенко, которые ... проговорились, сознались, что "Минские соглашения" были обманом для того, чтобы выиграть время для Украины. ... "Минские соглашения" - это пример провала превентивной деятельности ООН, - поделился мнением с RT дипломат.

Свою позицию постпред РФ объяснил тем, что если бы все пункты документа исполнялись, то "не случилось бы того, что сейчас происходит".

Ранее "Пятый канал" писал о том, что западные страны сорвали "Минские соглашения", чтобы подготовить Украину к гибридной войне против России. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, конкретные примеры доказывают, что срыв был совместной задачей Украины и Запада.

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