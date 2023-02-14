Полковник США Макгрегор: Вашингтон стоит на очень опасном пути конфронтации с Россией

Полковник США Макгрегор: Вашингтон стоит на очень опасном пути конфронтации с России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением, об этом заявил в эфире YouTube-канала экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«За этим стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство», - пояснил эксперт.

Офицер напомнил, что Запад в 90-е годы прошлого века уже предпринимал попытку «украсть у России все, что можно».

«Вашингтонская политическая элита заняла позицию, что Россия слаба. И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», - отметил Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года Макгрегор заявил, что НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ.

8 февраля 2023 года экс-советник главы Пентагона Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о «планах» президента Польши Дуды помочь Киеву захватить Крым.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вмести с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно», - заявил он.

1 февраля 2023 года офицер отметил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

«В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает», - сказал Макгрегор.

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