NYT: запрет на въезд в Артемовск может означать подготовку отхода ВСУ Фото: REUTERS

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск со стороны Украины может означать подготовку отхода ВСУ из города, об этом сообщила газета New York Times.

Ранее сообщалось, что с 13 февраля въезд в город Артемовск для гражданских лиц закроют, попасть в город можно будет только по спецпропускам.

«Решение закрыть доступ к городу... указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», - говорится в публикации.

Кроме того, издание приводит слова полковника ВСУ Сергея Череватого о том, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, город пока под контролем Украины, а переломный момент еще не достигнут.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что командование ВСУ не считается с потерями живой силы в боях за Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, поскольку эти города имеют важное стратегическое значение.

Он подчеркнул, что они перемололи достаточно большое количество украинских солдат, не считались абсолютно с жертвами.

Пушилин пояснил, что в плане стратегических моментов Артемовск имеет значение, потому что после его освобождения открывается направление в сторону Краматорска, Славянска, и для противника это будет ощутимый такой урон в плане удержания позиций.

При этом политик отметил, что не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара.

3 февраля 2023 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью.

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