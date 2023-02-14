GT: Россия в целом достигла стратегических целей на Украине
Фото: ТАСС
Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, об этом в сообщил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян газете Global Times.
«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», - сказал эксперт.
По его словам, ВСУ «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону».
Он подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».
Как писал сайт KP.RU, Global Times со ссылкой на экспертов сообщил, что поставки истребителей Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу.
По мнению эксперта, подобное поведение европейских государств может обернуться трагедией для всего континента.
Экс-разведчик Скотт Риттер заявлял, что Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада.
Ранее офицер отмечал, что власти США осознают неизбежность поражения Украины и готовятся к такому сценарию.
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