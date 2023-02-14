На Ставрополье жертвой смертельной аварии стала 34-летняя женщина

Женщина погибла по пути в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 34-летняя женщина.
По данным Госавтоинспекции Ставрополья, дорожный инцидент случился на федеральной автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Водитель ГАЗели не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта». Сильным ударом легковую машину выбросило с дороги в кювет.
В результате автоаварии пострадали люди, находившееся в «Гранте», - сообщает Newstracker.ru. С места ДТП в ближайшую больницу доставили водителя и трех пассажиров легкового автомобиля. К сожалению, во время транспортировки скончался один из пассажиров – 34-летняя женщина. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Выяснилось, что ГАЗелью управлял 57-летний житель Баксана, который за последние два года 14 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего – за превышение скорости.
По факту аварии на Ставрополье проводится проверка.