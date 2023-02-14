Минобороны: Указ о мобилизации обеспечивает российским военным выплаты и социальные гарантии Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ прокомментировали обращение депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Артура Гайдука, сообщив о том, что официальное признание указа о мобилизации утратившим силу означало бы потерю социальных гарантий и выплат для военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте партии.

Согласно ответу Минобороны, частичная мобилизация в РФ была завершена ещё 28 октября 2022 года, по крайней мере те аспекты, что касаются оповещения и призыва граждан на военную службу. Остальные мероприятия продолжаются.

При этом в случае, если указ о частичной мобилизации будет признан утратившим силу до того, как завершится спецоперация на Украине, и мобилизованные граждане, и члены их семей, останутся без социальных гарантий и компенсаций. Причиной потери гарантий в ведомстве назвали то, что мобилизованные потеряют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 2 588 мобилизованным жителям Брянской области выплатили по 200 тыс. рублей каждому, на что было потрачено 517,6 млн рублей из бюджета.