Сериал по книге Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» начнут снимать летом

Создатели кинокартины сообщили о том, что приступили к экранизации романа Шамиля Идиаутуллина «Город Брежнев». В основу фильма будет положена история о подростковых бандах и организованных преступных группировках Татарской АССР. В настоящее время идет подготовка к съемкам, которые запланированы этим летом.

Художественный фильм будет состоять из восьми серий. Действие картины разворачивается в 1983 году в городе Брежнев (современные Набережные Челны). Рабочее название сериала такое же, как и книга, «Город Брежнев». Как рассказали создатели, значительное место в сериале уделено отношениям людей начала 80-х годов. Их быту, окружению, жизни в провинциальном городе.

Автором сценария стал музыкант, участник первого состава группы «Кино», публицист, писатель-романист Алексей Рыбин.

Продюсерами сериала выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Производством картины занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу НТВ. Снятые кинокомпанией фильмы «Солнцепек» и «Небо», по данным Национальной Медиа Группы, находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.