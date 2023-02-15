В парке музея-заповедника «Царицыно» началась облицовка чаши светодинамического фонтана

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поделился подробностями капитального ремонта светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно». Напомним, конструкцию уже начали приводить в порядок. В частности, сейчас идёт облицовка чаши. В ней заменят 2,7 тысячи квадратных метров гранита.

«По проекту специалисты проведут целый комплекс работ, - рассказал заммэра. - В списке - полная замена всех внутренних систем, в том числе акустической, управления, электро- и водоснабжения, а также обновление внешнего вида сооружения».

По его словам, капремонт позволит повысить качество работы фонтана. За счёт нового оборудования и коммуникаций водное шоу станет эффектнее и динамичнее. Цвета будут еще ярче, игра струй и звука - зрелищнее.

«Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволят создавать практически неограниченное число художественных композиций», - уточнил Бирюков.

На время работ фонтан спрятали под технологическими укрытиями - «тепляками». Внутри этих конструкций вовсю кипит ремонт. Тяжелые стройматериалы и технику доставляют к фонтану на специальном самоходном пароме.

Масштабное обновление фонтана в «Царицыно» завершится весной этого года к открытию нового сезона, добавил Бирюков.