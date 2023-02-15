Глава Амурской области Василий Орлов: «В этом году откроем две новые школы – в Благовещенске и в Экимчане»

Школа в Благовещенске станет самой большой в регионе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области в 2023 году откроются две новых школы, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«В этом году откроем две новые школы - в микрорайоне Благовещенска и в Экимчане, где она остро необходима. Школа в областном центре станет самой большой в области и разгрузит переполненные в этом районе города учреждения образования. Еще две школы в этом году начнем строить. Для здания в Чигирях уже готова проектно-сметная документация, для строительства новой школы в Свободном разработка проекта в настоящее время ведется», - рассказал Василий Орлов в ходе совещания с правительством региона.

Школа в Благовещенске примет первых учеников уже осенью. Сейчас она готова на 80%. В мае будут закончены строительные работы по возведению здания, летом завершится благоустройство прилегающей территории. Школа рассчитана на 1500 мест, четырехэтажное здание может разместить 60 классов. На возведение объекта из бюджетов всех уровней было выделено около 1,7 миллиарда рублей.

Школа в Экимчане Селемджинского района рассчитана на 165 мест. Сейчас на объекте идет обустройство фундамента. Завершить все строительные работы планируется до 30 августа. На строительство школы из бюджета направили 691 миллион рублей.