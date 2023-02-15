Депутат Парфенов сообщил, что у 15 членов Госдумы выявили коронавирус в преддверии послания Путина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус выявили у 15 из 370 депутатов Госдумы, сдавших тесты перед посланием президента Владимира Путина. Об этом 15 февраля рассказал в своем телеграм-канале парламентарий от партии КПРФ Денис Парфенов.

Послание президента состоится 21 февраля, на нем Владимир Путин озвучит цели на текущий год. Как писал KP.RU, такие мероприятия ежегодно проводят с 2000-го. Единственным исключением стал 2022 год, когда обстановка менялась так быстро, что задать какой-либо курс было сложно.

Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, в Кремле объявили точную дату заседания. В подготовке к посланию президента задействованы администрация и правительство. Также пресс-секретарь Владимира Путина отказался комментировать вопрос о том, будет ли российский лидер говорить про специальную военную операцию в ходе обращения к Федеральному собранию.

Перед посланием депутатам Госдумы предстоит сдать три теста на коронавирус — 14, 16 и 20 февраля. После первого исследования стало известно, что примерно 4% парламентариев заражены вирусом.

Отметим, что по данным на 15 февраля, в России за последние сутки выявлено 13 436 случаев заболевания ковидом, 1548 человек пришлось госпитализировать.