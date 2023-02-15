ФСБ задержала украинца, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

ФСБ задержала украинского диверсанта. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали украинца, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 15 февраля 2023 года.

По данным силовиков, гражданин Украины был завербован в Польше, при этом в его вербовке принимали участие польские спецслужбы.

Затем диверсант прибыл в Россию через Латвию под видом беженца, после чего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) устроил поджог шкафов сигнализации и блокировки на Московской железной дороге, уточнил в ФСБ.

У диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, в которых содержатся фото и видеоотчеты о его противозаконных действиях, а также переписка с сотрудником СБУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ задержала трех человек, которые готовили и осуществляли теракты на железных дорогах в Свердловской области. В ведомстве уточнили, что задержанные действовали по заданию "украинских радикалов".

Возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса РФ 205 "Террористический акт" и 205.1 "Содействие террористической деятельности". Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.