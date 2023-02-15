Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 февраля 2023 11:33

ВОЗ опровергла информацию о приостановке исследований происхождения коронавируса

Эксперт организации Мария ван Керкхове заявляла, что второй фазы не будет из-за проблем со сбором данных
Мила ГЕНЬ
ВОЗ приостановит дальнейшее расследование происхождения COVID-19

ВОЗ приостановит дальнейшее расследование происхождения COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о приостановке расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич РИА Новости.

Ранее о прекращении расследования заявила эксперт организации Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph. Изначально ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но политические события помешали прогрессу. Поэтому ВОЗ вынуждена приостановить расследование сразу после завершения первой фазы, сообщила ван Керхове. Аналогичную информацию публиковал журнал «Природа». Однако она оказалась ложной.

— Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом, — отметил Тарик Жазаревич.

О подготовке ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще в июле 2021 года заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, первая фаза столкнулась с проблемами, в том числе с доступом к данным, среди которых дата начала пандемии. Тогда он обратился к правительству КНР с просьбой о прозрачности.

Напомним, что одной из основных версий коронавируса стала утечка его из китайской лаборатории. Однако пока нет подтверждения этой или других теорий. Поиск источника вируса продолжается.