ВОЗ опровергла информацию о приостановке исследований происхождения коронавируса

ВОЗ приостановит дальнейшее расследование происхождения COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о приостановке расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич РИА Новости.

Ранее о прекращении расследования заявила эксперт организации Мария ван Керкхове в интервью газете The Daily Telegraph. Изначально ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но политические события помешали прогрессу. Поэтому ВОЗ вынуждена приостановить расследование сразу после завершения первой фазы, сообщила ван Керхове. Аналогичную информацию публиковал журнал «Природа». Однако она оказалась ложной.

— Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом, — отметил Тарик Жазаревич.

О подготовке ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще в июле 2021 года заявлял генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, первая фаза столкнулась с проблемами, в том числе с доступом к данным, среди которых дата начала пандемии. Тогда он обратился к правительству КНР с просьбой о прозрачности.

Напомним, что одной из основных версий коронавируса стала утечка его из китайской лаборатории. Однако пока нет подтверждения этой или других теорий. Поиск источника вируса продолжается.