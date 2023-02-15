Экс-начальник ж/д станции в Набережных Челнах осудили за мошенничество

в Набережных Челнах осудили экс-начальника ж/д станции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах бывшего начальника железнодорожной станции признали виновным в трех эпизодах мошенничества и осудили. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Правда, данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Известно, что сначала экс-начальника обвиняли именно в получении взяток на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Однако потом его действия были переквалифицированы в мошенничество.

Так, на суде было доказано, что, работая начальником железнодорожной станции в Набережных Челнах, мужчина в 2016 году подписывал фиктивные акты о промывке разгруженных вагонов и контейнеров. Для транспортников такая услуга стоила недешево, поэтому они с удовольствием соглашались отдавать всего по две тысячи за вагон, который в действительности никем не чистился и не мылся. Эти деньги присваивал себе начальник станции. Кстати, на суде мужчина так и не признал свою вину в хищении, совершенном путем обмана и с использованием служебного положения, сообщает Inkazan.