Четыре ребенка погибли от сниффинга в Нижегородской области Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Четверо несовершеннолетних скончались от сниффинга в Нижегородской области в 2022 году. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на главу комитета ЗСНО по экономике Игоря Норенкова.

Сниффинг – это такой вид токсикомании, при котором состояние опьянения достигается путем вдыхания паров газа из зажигалок и баллончиков. В Нижегородской области запрещена продажа этих устройств детям и подросткам, за нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей.

По данным СК, от сниффинга в России ежегодно гибнет порядка 350 детей. Ядовитые пары уже с первых вдохов приводят к необратимым разрушениям внутренних органов и головного мозга. Нижегородские парламентарии выступили с инициативой запретить продажу зажигалок и баллончиков с газом детям по всей стране, то есть на федеральном уровне. С этим предложением они намерены обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Напомним, продажу зажигалок и газовых баллончиков детям в Нижегородской области запретили еще в сентябре 2022 года. Продавцу, отпустившему такой товар несовершеннолетнему покупателю, грозит штраф до 4 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц наказание составит 25-30 тысяч рублей за первый раз и 45-50 тысяч рублей за повторное нарушение.