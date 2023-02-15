Владимир Путин назвал ключевым приоритетом развитие медицины в России Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимир Путин принимает участие в видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов РФ новых объектов здравоохранения. Как сообщается на сайте Кремля, президент подчеркнул, что развитие медицины — ключевое направление работы правительства.

Речь идет об открытии районных больниц, поликлиник и амбулаторий в Саратовской, Белгородской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае. Также сегодня заработали несколько медучреждений в Запорожской области. Там, как и в других регионах недавно присоединенных к России, идет активная работа по восстановлению соцсферы.

В целом же российские власти работают над развитием материально-технической базы медучреждений страны, наращиванием возможностей для оказания помощи, повышением уровня подготовки медиков, а также развитием информационных технологий в этой области — в том числе и усовершенствованием цифровых помощников.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство подготовило план восстановления новых регионов России.