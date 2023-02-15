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НовостиОбщество15 февраля 2023 15:12

Умер Михаил Овечкин, отец хоккеиста Александра Овечкина

Михаил Овечкин умер на 72 году жизни
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Александр Овечкин сообщил, что сегодня умер его отец Михаил Овечкин

Александр Овечкин сообщил, что сегодня умер его отец Михаил Овечкин

Фото: Личный архив

Знаменитый хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в среду, 15 февраля, сообщил, что сегодня умер его отец Михаил Овечкин, попросив не беспокоить его семью. О смерти своего отца на 72 году жизни Александр Овечкин сообщил в соцсетях. «Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал спортсмен.

Ранее появилось сообщение о том, что хоккеист временно покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз» и полетел в Москву после известий о срочной госпитализации его отца. Еще ранее говорилось о том, что у отца Александра Овечкина были серьезные проблемы с сердцем и он даже боролся с раком.