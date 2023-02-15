Умер Михаил Овечкин, отец хоккеиста Александра Овечкина

Александр Овечкин сообщил, что сегодня умер его отец Михаил Овечкин Фото: Личный архив

Знаменитый хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в среду, 15 февраля, сообщил, что сегодня умер его отец Михаил Овечкин, попросив не беспокоить его семью. О смерти своего отца на 72 году жизни Александр Овечкин сообщил в соцсетях. «Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал спортсмен.

Ранее появилось сообщение о том, что хоккеист временно покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз» и полетел в Москву после известий о срочной госпитализации его отца. Еще ранее говорилось о том, что у отца Александра Овечкина были серьезные проблемы с сердцем и он даже боролся с раком.