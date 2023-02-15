В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе Фото: Евгения ГУСЕВА

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о состоянии известного журналиста Николая Сванидзе. Он попал в больницу в начале февраля с отеком легких.

Телеведущий был госпитализирован в одну из московских больниц. Скорую помощь из-за гипотонии, резкого понижения артериального давления, ему вызвала жена. Уже в больнице состояние осложнилось из-за пневмонии и отека легких.

15 февраля его вывели из медикаментозного сна, но по-прежнему не отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.

- Мы на связи с близкими Николая Карловича, - рассказала сайту mk.ru Ева Маркачева. - По словам супруги Сванидзе, Николай Карлович уже чувствует себя намного лучше, выглядит бодрым.

Пока о полном выздоровлении речь не идет, врачи опасаются давать каких-либо прогнозов.

Напомним, Николай Сванидзе работал радио- и телеведущим. Он вел авторскую программу на канале "Россия-24", которая называлась "100 лет назад. Исторический календарь".