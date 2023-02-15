МИД РФ назвал выход России из ВТО подарком для недругов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел Российской Федерации высказалось против выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО), назвав такую идею подарком для российских недругов. Комментарий внешнеполитического ведомства приводит издание РБК.

«Но позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», - сказано в комментарии российского министерства.

Напомним, в мае прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами - членами ВТО меры по ограничению торговли с Москвой на предмет их соответствия правилам, а также принципам организации. В июле того же года главы Всемирного банка, Всемирной торговой организации, а также Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) заявили, что антироссийские санкции нужно ослабить для разрешения продовольственного кризиса.