Аналитик Звездин назвал юань альтернативой доллару и евро Фото: Артем КИЛЬКИН

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин считает, что юань может стать альтернативой доллару и евро.

При этом китайская валюта способной защитить инвестора от увеличивающихся рисков со стороны Запада, предположил он. Об этом пишет Lenta.ru.

- Юань является валютой развивающейся страны, поэтому его доля в портфеле инвестора не должна быть слишком высокой, но конечная доля портфеля зависит от целей инвестора. Если цель - сохранение своих денежных средств в долгосрочной дистанции, то юань - неплохая альтернатива доллару и евро, - объяснил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что американский доллар будет продолжать занимать место мировой резервной валюты, пока азиатские страны не создадут для него альтернативу. Как уточнил обозреватель Bloomberg Маркус Эшуорт, на долю доллара приходится около 60% валютных резервов, тогда как второе место занимают резервы в евро - 20%.

Тем временем, 15 февраля "Известия" писали, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. По данным на 13:24 мск, курс евро прибавлял 0,97%, поднимаясь до 80,01 рубля. В то же время курс доллара растет до 74,51 рубля (+0,96%).