В Госдуме считают безуспешной борьбу Евросоюза с обходом санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев считает, что странам Евросоюза (ЕС) не удастся предотвратить обход антироссийских санкций.

По его мнению, бизнесу прекратить торговать невозможно. Об этом пишет Lenta.ru.

- Дело в том, что политики сами по себе, а бизнес сам по себе. Какая бы политика ни была в России и между государствами, бизнесу прекратить торговать невозможно. Бизнес будет находить любые обходные пути, чтобы не терять тех связей, которые уже были налажены с Россией, - объяснил депутат.

Ранее ФАН писал, что Европа зашло в санкционный тупик. Дело в том, что западные страны вынуждены искать пути обхода собственных решений против российской стороны.

Также "Известия" писали, что Совет Евросоюза внес в перечень преступлений обход или нарушение санкций, введенных им ранее. Теперь Еврокомиссия должна представить предложение, которое содержит основные правила, касающиеся определения таких преступлений и наказания за них. Затем документ должны утвердить в Совете ЕС и Европарламенте.

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