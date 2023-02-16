Умерла актриса Ракель Уэлч, секс-символ из фильма «Миллион лет до нашей эры»

Умерла Ракель Уэлч, актриса из фильма "Миллион лет до нашей эры". Фото: EAST NEWS

Актриса Ракель Уэлч умерла в среду 15 февраля в возрасте 82 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

«По словам членов семьи, Ракель скончалась сегодня утром после непродолжительной болезни», - пишет портал.

Ракель Уэлч – культовая актриса и секс-символ 70-х годов ХХ века. Наибольшую славу ей принес фильм «Миллион лет до нашей эры», в котором она сыграла доисторическую «девушку в бикини» по имени Лоана. За роль Констанции Бонасье в экранизации «Трех мушкетеров» 1975 года она получила награду «Золотой глобус». После съемок в журнале «Плейбой» Уэлч получила неофициальный титул «самой желанной женщины 70-х». Кстати, Ракель Уэлч была изображена на постере, которым главный герой фильма «Побег из Шоушенка» закрывал вход в вырытый им для побега туннель.

На голливудской Аллее славы есть звезда Ракель Уэлч.

В 2013 году британцы поставили Ракель Уэлч на третье место среди актрис и моделей с самым соблазнительным телом. Она обошла Софи Лорен, уступив только Мэрилин Монро и Келли Брук.

Также имя Уэлч называли среди самых привлекательных женщин в бикини.

В 2004 году Ракель Уэлч вошла в сотню самых сексуальных актеров и актрис в мире. Она заняла 51-е место.