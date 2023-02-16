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НовостиВ мире16 февраля 2023 2:11

В США разбился военный вертолет

Вертолет упал на шоссе, никто из находившихся в нем людей не выжил
Мария ПАВЛОВА
В США разбился вертолет UH-60 Black Hawk.

В США разбился вертолет UH-60 Black Hawk.

Фото: REUTERS

В США разбился военный вертолет. Это произошло в штате Алабама в городе Хантсвилл в среду 15 февраля в 15.00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени. О происшествии сообщает телеканал BNO News.

Сообщается, что речь идет о военном вертолете UH-60 Black Hawk. Он упал на шоссе и загорелся. По предварительным данным, никто из находившихся в вертолете не выжил. Сколько человек было на борту вертолета, не сообщается. Также сообщается, что люди на земле не пострадали.

Ранее сообщалось, что в США 9 июня 2022 года разбился военный конвертоплан V-22 Osprey. Крушение воздушного судна произошло в штате Калифорния. По предварительной информации СМИ, на борту были ядерные материалы, но военные опровергли это предположение. В результате ЧП погибли четыре человека, еще один пострадал.