В США разбился вертолет UH-60 Black Hawk. Фото: REUTERS

В США разбился военный вертолет. Это произошло в штате Алабама в городе Хантсвилл в среду 15 февраля в 15.00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени. О происшествии сообщает телеканал BNO News.

Сообщается, что речь идет о военном вертолете UH-60 Black Hawk. Он упал на шоссе и загорелся. По предварительным данным, никто из находившихся в вертолете не выжил. Сколько человек было на борту вертолета, не сообщается. Также сообщается, что люди на земле не пострадали.

Ранее сообщалось, что в США 9 июня 2022 года разбился военный конвертоплан V-22 Osprey. Крушение воздушного судна произошло в штате Калифорния. По предварительной информации СМИ, на борту были ядерные материалы, но военные опровергли это предположение. В результате ЧП погибли четыре человека, еще один пострадал.