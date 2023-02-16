Politico: в Госдепе США заявили, что не хотят подталкивать Украину к попыткам занять Крым

Блинкен заявил, что попытка Украины вернуть Крым стала бы для России пересечением "красной линии". Фото: REUTERS

Вашингтон не стремится подтолкнуть Киев к попыткам занять Крым. Об этом заявил в среду 16 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен выразил опасение, что попытка Киева занять Крым приведет к эскалации конфликта.

«Попытка со стороны Украины вновь занять Крым была бы красной линией для Владимира Путина, что могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России», - цитирует издание Politico слова Блинкена, сказанные во время беседы с группой экспертов в ходе видеоконференции.

Ранее итальянский публицист Куирико выразил мнение, что планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной. По его словам, нападение на полуостров Россия воспримет серьезнее, чем ситуацию с ДНР и ЛНР.

Также сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы Владимира Зеленского по возвращению «потерянных» Украиной территорий, включая Крым.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации во время референдума в 2014 году. Тогда больше 90% крымчан проголосовали за то, чтобы присоединить полуостров к России.