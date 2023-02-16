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НовостиПолитика16 февраля 2023 3:55

Politico: в Госдепе США заявили, что не хотят подталкивать Украину к попыткам занять Крым

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
Мария ПАВЛОВА
Блинкен заявил, что попытка Украины вернуть Крым стала бы для России пересечением "красной линии".

Блинкен заявил, что попытка Украины вернуть Крым стала бы для России пересечением "красной линии".

Фото: REUTERS

Вашингтон не стремится подтолкнуть Киев к попыткам занять Крым. Об этом заявил в среду 16 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен выразил опасение, что попытка Киева занять Крым приведет к эскалации конфликта.

«Попытка со стороны Украины вновь занять Крым была бы красной линией для Владимира Путина, что могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России», - цитирует издание Politico слова Блинкена, сказанные во время беседы с группой экспертов в ходе видеоконференции.

Ранее итальянский публицист Куирико выразил мнение, что планы президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут обернуться тотальной мировой войной. По его словам, нападение на полуостров Россия воспримет серьезнее, чем ситуацию с ДНР и ЛНР.

Также сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы Владимира Зеленского по возвращению «потерянных» Украиной территорий, включая Крым.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации во время референдума в 2014 году. Тогда больше 90% крымчан проголосовали за то, чтобы присоединить полуостров к России.