Эндокринолог Цатурян предупредила о риске развития рахита у детей из-за дефицита витамина D Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врач-эндокринолог Софья Цатурян рассказала россиянам о пользе витамина D и объяснила, почему он так важен для организма.

По словам эксперта, основная функция витамина D - помощь в полноценном всасываниии и усвоении кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей. Об этом пишет Газета.Ru.

- Дефицит витамина D крайне опасен для детей, он может привести к рахиту. В России малышам обязательно дают профилактическую дозу витамина D. Также в современных рекомендациях обязательно назначать витамин D женщинам в менопаузе для профилактики остеопороза, - сообщила Цатурян.

Специалист также уточнила, что в РФ есть в продаже как водный раствор витамина D, так и масляный.

Ранее Life.ru писал, что приём добавок с витамином D на постоянной основе снижает риск развития меланомы и других видов рака кожи. К такому выводу пришли медики из Финляндии.

Также "Пятый канал" сообщал, что для крепкого здоровья организм нужно постоянно подпитывать продуктами с высоким содержанием клетчатки, витамина D, фолиевой кислоты, кальция, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Эти элементы усиливают защитные функции иммунной системы, снижают риск развития онкологии, диабета второго типа и ожирения.