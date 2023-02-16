Сурков рассказал, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову рассказал, что во время работы над минскими соглашениями по урегулированию ситуации на Украине, не рассчитывал на то, что они должны быть выполнены.

Напомним, ранее бывшие президенты Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли, что не собирались выполнять договоренности по минским соглашениям, участниками которых были. Договор оказался лишь способом дать Украине немного времени на подготовку.

То, что Украина не собирается выполнять минские соглашения, заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что использовал их только для обмена военнопленными. Как пояснил Зеленский, об этом же он сообщил и Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. По словам главы Украины, те заявили, что если б знали о его намерениях заранее «проблемы начались бы еще до саммита».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что изначально у властей не было «определенного пессимизма» при работе над Минскими соглашениями, но затем отношение поменялось из-за позиции других сторон.