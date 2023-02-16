Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в Ново-Огареве 17 февраля 2023

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Ново-Огареве в пятницу, 17 февраля 2023 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в начале диалога глав двух государств будут присутствовать журналисты, остальная часть беседы состоится уже без камер.

"Это будет обстоятельная беседа, - уточнил Дмитрий Песков. - Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск вместе ответят на вызовы. По его словам, народы РФ и Белоруссии едины в своих целях.

Белорусский лидер также отметил, что укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, где Москву и Минск постоянно "проверяют на прочность". Обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на "некоторые шероховатости", подчеркнул политик.