Сын Жириновского арестован на 15 суток за стычку с полицейским

Суд назначил Олеге Эйдельштейну 15 суток ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег Эйдельштейн, сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

По данным агентства, Эйдельштейн устроил дебош в одном из ресторанов Москвы, за что был задержан сотрудником правоохранительных органов.

В отделе сын Жириновского продолжил вести себя агрессивно, оскорбил полицейских и даже ударил одного из них, утверждает источник журналистов.

В результате против него составлен протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил Эйдельштейну 15 суток ареста.

Напомним, Олег Эйдельштейн является внебрачным ребенком Владимира Жириновского от уроженки Северной Осетии Жанны Газдаровой.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Политик скончался от последствий коронавируса. В начале того же года лидера ЛДПР госпитализировали с диагнозом COVID-19. Справиться с болезнью ему не удалось.