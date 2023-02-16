Боец MMA Джефф Монсон откажется от гражданства США из-за несогласия с политикой Америки

Боец MMA Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США из-за несогласия с политикой Америки Фото: Дарья ИСАЕВА

Боец MMA Джефф Монсон принял решение отказаться от гражданства США. Об этом спортсмен, сообщил журналистам. Как отметил Монсон, он уже начал оформлять процедуру отказа, после чего у него останется только российский паспорт.

Боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон получил гражданство России в 2018 году. Сейчас ему 51 год, он проживает в Московской области. Как объяснил спортсмен, он отказался от американского паспорта из-за несогласия с политикой США. Также Монсон и подчеркнул, что счастлив в России и любит русский народ.

У спортсмена в США остались трое детей.

— Я не был в Штатах уже больше года. Конечно, поехал бы, если бы это было возможно. Но сейчас это крайне непросто из за ситуации на Украине, — сказал Джефф Монсон.

Спортсмен неоднократно высказывался в поддержку России и даже набил себе на шею татуировку «Z».

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