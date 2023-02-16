Сбер тестирует свою версию ChatGPT

Он рассказал, что с 2019 года компания запускает различные большие языковые модели, в том числе на архитектуре Transformer. «Например, мы запустили ruBERT-base, потом нашу версию ruGPT3. Затем на базе уже других языковых моделей такие решения, как сервисы «Суммаризатор» и «Рерайтер». Это все сейчас есть в открытом доступе. А совсем недавно мы запустили такую модель, которая называется FRED-T5. Кроме того, с точки зрения генеративных моделей, которые тоже гремят на весь мир, одна из самых свежих — это наш Kandinsky 2.0», - отметил он.

«Если все это вместе соединить, наверное, несложно догадаться, что мы активно работаем над моделями и аналогами ChatGPT. Может быть, я открою небольшую тайну, но у нас уже внутри есть собственная версия аналога ChatGPT, мы ее активно тестируем. Я уверен, что в скором будущем мы ее покажем, и у вас будет возможность ее протестировать. В общем, Сбер покажет, что и в России такие модели тоже есть», - добавил он.

Популярность чат-ботов растет за счет их доступности пользователю. Первым многозадачным ИИ стал ChatGPT от компании OpenAI. Универсальный чат-бот, способный выполнять самые разные задачи – писать стихи, сценарии, вести диалог. ChatGPT был представлен в конце ноября 2022 года, а в России ChatGPT стал популярным в феврале, после того, как стало известно о дипломной работе студента, написанной с помощью генеративной модели.

Суть модели в том, что он позволяет принципиально улучшить понимание машинами естественного языка и максимально эффективно решать множество задач из области обработка текстов на естественном языке (Natural Language Processing, NLP). Современные GPT-модели в области работы с NLP во многом превосходят традиционные методы обработки и систематизации текстовой информации.