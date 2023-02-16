Кинолог Голубев рассказал о правилах комфортной жизни с собакой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах комфортной жизни с собакой.

По его мнению, если человек решил завести собаку, то он должен быть уверен, что сможет должным образом обеспечить уход и воспитание питомца. Об этом пишет РИАМО.

- Собака может стать отличным другом, если вы можете правильно выстроите с ней контакт. Собаководу должно быть комфортно жить с собакой в одном доме, ездить с ней в отпуск, гулять по городу...Для этого необходимо понимать и принимать во внимание особенности питомца, тратить свое время, искать к нему подход и, конечно, относиться к нему с заботой и любовью, - пояснил кинолог.

Он также добавил, что на поведение, в том числе и на предсказуемость питомца, дрессировка. За правильное поведение собаки хозяину стоит хвалить и поощрять животное.

Голубев рассказал, что при выборе занятия для хвостатого нужно учитываться его потребности и особенности породы.

Ранее ОТР сообщал о том, как правильно гулять с собакой в дождь. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, выгуливать питомца в дождь могут отказаться даже активные и любящие прогулки животные. Хозяевам не стоит быть настойчивыми с собаками в данном случае, так как выгул против воли не пойдет на пользу животному.