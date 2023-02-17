В Индийском океане начались совместные учения России, Китая и ЮАР Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Индийском океане стартуют совместные военно-морские учения России, ЮАР и КНР под кодовым названием «Мози-2». По данным Минобороны Южно-Африканской Республики, РФ представляют на учениях фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама».

В оборонном ведомстве ЮАР также отметили, что учения «Мози-2» станут платформой для трех стран по обмену военными знаниями, навыками и операционным опытом и принесут пользу всем участникам.

Учения будут проходить с 17 по 27 февраля у побережья провинции Квазулу-Наталь в акватории между Дурбаном и заливом Ричардс-Бей.

Китай отправил на учения эсминца, фрегат и вспомогательный корабль, а ЮАР представит фрегат и два вспомогательных корабля.

Местное издание Daily Maverick сообщает, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» продемонстрирует в деле гиперзвуковую ракету «Циркон». Подобный запуск будет выполнен впервые. «Циркону» предстоит поразить надводную цель на отдалении свыше 500 км.

Предыдущие аналогичные учения ЮАР, Китая и России проходили в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.