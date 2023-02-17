Генпрокуратура и Роспотребнадзор собираются проверить сервисы доставки здоровой еды Фото: Лейла МИРИШОВА

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой о проверки качества работы сетей, которые занимаются приготовлением, а также доставкой еды в городах России, указав на Good Food, Grow Food, Level Kitchen, Justfood, «Вкусмил», My Food. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на документ.

В обращении главы организации Олега Павлова говорится о необходимости обратить «компетентное внимание» на произошедшее в среду, 15 февраля, в Ростове-на-Дону массовое пищевое отравление.

«Виновником стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом», - сказано в обращении.

Ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело после массового отравления жителей едой из наборов правильного питания. В управлении Роспотребнадзора заявили о проверке производителя Good Food, в ходе которой выявили грубые нарушения законодательства.

Павлов считает, что такая ситуация произошла из-за моратория на внеплановые проверки. По его словам, в связи с этим некоторые предприниматели перестали беспокоиться по поводу соответствия бизнеса санитарно-гигиеническим, пожарнотехническим и другим обязательным требования.