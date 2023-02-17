Путин утвердил пенсионные нормы для жителей новых регионов России Фото: REUTERS

В пятницу, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин утвердил российские пенсионные нормы для жителей новых регионов страны, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Российские пенсионные нормы вводятся в отношении тех жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые постоянно проживают на территории этих регионов, либо приехавших на территорию других российских областей из этих четырёх субъектов.

С 1 марта 2023 года всем пенсионерам из новых регионов будут выплачивать пенсии и выдавать социальные льготы согласно российским законам. Пенсия будет назначаться в заявительном порядке, и если окажется что человек получает меньше, чем он получал раньше, то ему оформят надбавку.

Также документ устанавливает сроки перехода к российским параметрам пенсионного возраста, который продлится до 31 декабря 2027 года. Это значит, что до конца 2027 года жители новых регионов, не попадающие под нормы российского пенсионного возраста, смогут получать местные. региональные выплаты и льготы. Также документ определяет особенности установления, пересмотра и выплаты пенсий и иных выплат, особенности исчисления размера пенсии, порядок исчисления и подтверждения трудового стажа и размера заработной платы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце января 2023 года в России был подготовлен план восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заявлены специальная ипотека, четыре большие программы по интеграции и восстановлению, а также иные меры поддержки.