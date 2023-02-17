Россиянин рассказал, что увидел в разрушенном землетрясением турецком Хатае Фото: REUTERS

6 февраля в Турции с разницей в 10 часов произошли два землетрясения. Они были такой силы, что ощутили их на себе жители Соседней Сирии и еще нескольких стран. Но разрушения в Турции и Сирии оказались самыми глобальными. Погибло почти 40 тысяч человек, разрушены тысячи домов. Удивительно, но спустя 12 дней под завалами до сих пор находят живых людей. Но такие обнадеживающие события случаются все реже – время играет против тех, кто разбирает сложившиеся, словно карточные домики, строения.

В ночь с 16 на 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло очередное землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмологи посчитали, что после основных толчков, было зафиксировано порядка тысячи афтершоков.

Россиянин Дмитрий сейчас находится в Хатае, это один из самых поврежденных регионов Турции. Здесь он уже был в первые дни трагедии и вот приехал еще раз.

- Когда начались подземные толчки, мы были на улице. Сначала не понял, что произошло. Накрыло такое состояние, будто укачивает, стало подташнивать. Такое бывает, когда плывешь на теплоходе, - рассказывает Дмитрий сайту mk.ru.

Когда стали трястись автомобили, по ногам пошла вибрация, стало понятно, что двигается земля.

Как рушились дома, Дмитрий не видел. Но во время этих толчков упали те строения, что не до конца разрушились 6 февраля. В Хатае разрушено 90 процентов всех построек.

Сейчас масштаб бедствия оценивают специалисты. Скорее всего, большинство построек будут снесены.

- Дома тут построены плохо, нечего реставрировать, все под снос. Я вижу, что уже занимаются сносом, бульдозеры потихоньку разгребают руины, - говорит Дмитрий.

Постепенно жизнь возвращается в город. Появилось электричество, местами есть связи. Работают некоторые магазины, но их совсем мало.

Тем временем, появились слухи, что в некоторых районах запретили проводить съемку, но пока никаких официальных распоряжений не поступало.

- Везде стоят военные и полицейские – с этим стало серьезнее. У всех проверяют документы, нас спросили, куда и зачем мы едем. Мы назвали конкретную локацию и показали, что везем, - рассказал россиянин.

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