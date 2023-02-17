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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 18:54

В центре Москвы задержан мужчина, удерживавший посетителей цветочного магазина

Заложников уже освободили, рассказали в экстренных службах
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В центре Москвы задержан мужчина, удерживавший посетителей цветочного магазина

В центре Москвы задержан мужчина, удерживавший посетителей цветочного магазина

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве полицейские задержали мужчину, который удерживал в заложниках посетителей магазина цветов, сообщил источник KP.RU.

«Факт был, человек задержан. Подробности будут позже», – рассказал собеседник издания.

Между тем в экстренных службах сообщили РИА Новости, что заложников в цветочном магазине уже освободили, пострадавших нет.

Напомним, ранее Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело на мужчину, который взял в заложники своего девятилетнего сына в Кудрово и угрожал убить ребенка. Инцидент произошел 19 октября прошлого года.

Мужчина, находясь в квартире с малолетним сыном, нанес ему ножевые ранения в область шеи. Мальчика пришлось госпитализировать. Как оказалось, причиной нападения отца на ребенка стал семейный конфликт. Он подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене.