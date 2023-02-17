Французы высмеяли слова президента Макрона о невозможности победы России

Пользователи Twitter раскритиковали слова Макрона о невозможности победы России Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности победы России.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что Россия не способна и не должна выиграть в украинском конфликте, а также указал, что время для переговоров с Москвой еще не пришло.

Один из пользователей отметил, что «если мы начнем войну с Россией, то вам придется идти на фронт в одиночку. Этого хочет Украина, а вы все идете на поводу у ее диктатора».

В другом комментарии с иронией подчеркнули, что «теперь, когда у нас не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку вы лишили нас армии, Путин, должно быть, уже боится».

Также пользователь заметил, что «вы находитесь на службе у французов, а не наоборот. Ваша роль — защищать Францию, а не вмешиваться и распределять наши деньги и оружие».

Кроме того, в комментариях звучали требования к Макрону прекратить разжигать мировую войну.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что российские военные принимают все необходимые меры, чтобы планы Запада по Украине не сбылись, и они не сбудутся.

По его словам, мы наблюдаем за тем, как на Западе ведутся дискуссии о дальнейшем накачивании Украины… более серьезными вооружениями… Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем требуемые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности.

Министр подчеркнул, что Вооруженные силы России, командование военной спецоперацией применяют все требуемые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.