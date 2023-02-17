Захарова: Киев по указанию США запретил переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи.

Лавров указал, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

23 января 2023 года Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не отказывается от переговоров, а те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут отказываться, тем сложнее будет найти решение.