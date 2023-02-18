Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на трубопроводах «Северного потока», об этом сообщил в интервью американской радиостанции WBAI первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках», - сказал он.

Уточнялось, что Россия будет добиваться голосования по резолюции о диверсиях на «Северных потоках» на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года Мария Захарова заявила, что секретариат ООН применяет двойные стандарты в вопросе расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Дипломат отметила, что «к сожалению, мы в который раз сталкиваемся с примером двойных стандартов в работе Секретариата ООН. Причем здесь даже нет нужды углубляться в юридические и международно-правовые тонкости полномочий международных чиновников».

Напомним, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года.