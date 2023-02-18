Американский разведчик Риттер: Зеленский потерпит крах и повторит судьбу Гитлера Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера, об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», - сказал офицер.

Риттер подчеркнул, что ВСУ находятся в критическом положении, поэтому самое лучше, что сейчас может сделать украинский лидер — это покинуть страну.

По его словам, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом плане.

«Антироссийские санкции провалились, не сумев оказать негативного влияния на экономику, а надежды Запада на то, что Москва станет изгоем на международной арене не оправдались», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, 16 февраля 2023 года Риттер напомнил, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, но при этом российский лидер не поддается на эти попытки.

По его словам, отсутствие диалога между Россией и США негативно влияет на геополитическую обстановку в мире.

Экс-разведчик отметил, что США обманывают сами себя, объявляя о мифических победах Киева.

В дальнейшем конфликт завершится для американцев так же, как и в Афганистане, где Вашингтон потерпел безусловное поражение, с увереннностью заявил офицер.

Ранее американский журналист Эндрю Наполитано отмечал, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны.

При этом другой журналист из США Джексон Хинкль заявлял, что президент России Владимир Путин изменил мир, сделав его многополярным.

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