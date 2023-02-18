Захарова назвала «новой ненормальностью» попытку Парижа подменить происхождение Пушкина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ложные заявления посольства Франции в ЦАР о происхождении русского поэта Александра Пушкина являются «новой ненормальностью».

Она уточнила, что посольство Франции в Центрально-Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры, среди которых героем первой лекции о культуре Франции стал русский поэт Александр Пушкин.

«Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз - новая ненормальность», - подчеркнула Захарова.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года стало известно, что «Метрополитен-музей» в Нью-Йорке поменял национальность художника Архипа Куинджи.

Как отмечалось, в описании к картине «Красный закат на Днепре» на сайте музея пейзажист теперь значится украинцем. Однако, еще 6 января Куинджи в музее считали русским художником.

Ранее «Метрополитен-музей «отличился» тем, что изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Это было сделано в связи с требованиями украинских активистов.

При этом в апреле 2022 года картину «Русские танцовщицы» из собрания Лондонской национальной галереи переименовали в «Украинских танцовщиц».