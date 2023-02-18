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НовостиЭкономика17 февраля 2023 23:15

Путин разрешил «Газпром нефти» выкупить долю Shell в совместном предприятии

Речь идет о покупке 50-процентной доли Salym Petroleum Development
Сергей ГАПЧУК
Путин разрешил «Газпром нефти» выкупить долю Shell в совместном предприятии

Путин разрешил «Газпром нефти» выкупить долю Shell в совместном предприятии

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин разрешил дочке «Газпром нефти» выкупить 50-процентную долю, принадлежащую Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development, гласит распоряжение.

«Разрешить совершение ООО «ГПН - Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих Шелл Салым Девелопмент Б.В.», - указано в документе.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать «Газпром», компания находится на пути развития.

Президент особо отметил, что «несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идет вперед».

Путин уточнил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.