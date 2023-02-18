Times: истощение ресурсов заставит США отказаться от поддержки Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины, об этом заявил обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер.

Автор указывал, что «в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику».

Журналист уточнил, что в США за кулисами звучат «весьма неоднозначные сигналы».

«Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации...», — отметил обозреватель.

По его словам, растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на американские стратегические приоритеты и ресурсы.

Как писал сайт KP.RU, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Зеленский потерпит сокрушительное поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера.

«Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», - подчеркнул офицер.

По его словам, Россия уже победила в стратегическом и геополитическом плане.

16 февраля 2023 года Риттер напомнил, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, но при этом российский лидер не поддается на эти попытки.

Экс-разведчик отметил, что США обманывают сами себя, объявляя о мифических победах Киева.

Ранее журналист Наполитано отмечал, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны.