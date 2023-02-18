Американский разведчик Риттер: США атакуют любого союзники по НАТО ради своей выгоды Фото: REUTERS

США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо: угроза «номер один» для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию!», - сказал Риттер.\

Офицер подчеркнул, что «не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону».

По его мнению, когда Германия стала «неудобной» из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину!

Он отметил, что США используют НАТО в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Херш представил расследование, где сообщал о том, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы. Как заявляет журналист, все произошло, когда проходили учения НАТО летом 2022 года.

15 февраля 2023 года Херш заявил, что ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», доставило на норвежский корабль декомпрессионную камеру для американских водолазов, которые тренировались погружаться на глубину.

По его словам, что норвежское судно было «охотником за подлодками». Херш назвал «глупой ложью» сообщения о том, что правительства Норвегии непричастно к этой операции.

17 февраля 2023 года журналист Херш заявил, что подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» будет иметь ужасные последствия для США.