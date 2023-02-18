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НовостиПолитика18 февраля 2023 2:19

Херш допустил раскрытие подробностей о диверсии на «Северных потоках»

Он уточнил, что подготовка диверсии проходила в большом секрете
Сергей ГАПЧУК
Херш допустил раскрытие подробностей о диверсии на «Северных потоках»

Херш допустил раскрытие подробностей о диверсии на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш властямив интервью порталу consortiumnews.com допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии американскими.

Херш пояснил, что подготовка диверсии на «Северных потоках» проходила в большом секрете.

«Президент лишь узнал, что «мы можем это сделать». Возможно, я напишу больше о механизме», - сказал журналист.

По его словам, норвежцы указали американским подводникам, где им следует это сделать - на мелководье, между Швецией и Данией.

Херш подчеркнул, что «я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали».

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Сеймур Херш рассказал, что в июне прошлого года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО, известных как Baltops, заложили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов «Северного потока».

Он пояснил, что в конце сентября 2022 самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.

Как заявил журналист, президент США Джо Байден принять решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета национальной безопасности страны о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.