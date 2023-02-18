Политик Филиппо: Макрон ведет Францию к войне

Французский политик Филиппо: Макрон ведет страну к войне Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, об заявил политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в соцсети Twitter.

«Макрон сегодня вечером сказал об Украине: «мы готовы к затяжному конфликту!» А он спрашивал мнение у французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» - возмутился политик.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года Филиппо заявлял, что Соединенным Штатам просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.

Ранее политик утверждал, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать.

По его словам, в скором времени правда выяснится и мир узнает, кто стоит за взрывами на подводных газопроводах.

Напомним, 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш сообщил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США заложили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов «Северного потока».